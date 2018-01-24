Полицейская, чтобы задержать грабителя, позвала его на свидание

КИЕВ. 23 января. УНН. Полицейская в Днепропетровской области пригласила грабителя на свидание, чтобы задержать его, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины.

В полиции сообщили, что в патрульных в г.Камьянськ обратилась 59-летняя женщина. Она сообщила, что под больницей ее только что ограбил молодой человек.

Полицейские установили личность и номер мобильного телефона вероятного грабителя.

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"Чтобы выманить злоумышленника на встречу, сотрудница сектора реагирования патрульной полиции позвонила ему и назначила свидание", - пояснили в ведомстве.

В полиции отметили, что такое нестандартное решение позволило в течение нескольких часов после совершения преступления задержать нападавшего.