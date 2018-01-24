В Торецке в результате взрыва снаряда травмирован житель
МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 23 января. УНН. В Торецке в результате взрыва снаряда травмирован житель. Как рассказал пострадавший, у себя дома он распиливал снаряд от зенитной установки, и тот взорвался. Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Донецкой области, передает УНН.
"Сообщение о том, что в больницу с диагнозом минно-взрывная травма, перелом и сквозное осколочное ранение бедра, доставлен житель с.Верхнеторецкое 1987 года рождения, поступило полицейским Торецка от медиков в 17.45", - отметили в пресс-службе Бахмутского отдела полиции.
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Врачам мужчина объяснил, что около 16 часов начал болгаркой распиливать снаряд, в результате чего прогремел взрыв.
Сейчас обстоятельства происшествия выясняются.
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По информации полиции, это уже третий случай травмирования взрывоопасными предметами и веществами с начала года.