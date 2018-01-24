МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 23 января. УНН. В Торецке в результате взрыва снаряда травмирован житель. Как рассказал пострадавший, у себя дома он распиливал снаряд от зенитной установки, и тот взорвался. Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Донецкой области, передает УНН.

"Сообщение о том, что в больницу с диагнозом минно-взрывная травма, перелом и сквозное осколочное ранение бедра, доставлен житель с.Верхнеторецкое 1987 года рождения, поступило полицейским Торецка от медиков в 17.45", - отметили в пресс-службе Бахмутского отдела полиции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ребенку в Луганской области оторвало руку при попытке разобрать боеприпасы

Врачам мужчина объяснил, что около 16 часов начал болгаркой распиливать снаряд, в результате чего прогремел взрыв.

Сейчас обстоятельства происшествия выясняются.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мужчина в Донецкой области погиб разбирая боеприпас

По информации полиции, это уже третий случай травмирования взрывоопасными предметами и веществами с начала года.