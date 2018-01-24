В АП назвали имена кандидатов в ЦИК

КИЕВ. 23 января. УНН. В Администрации Президента Украины обнародовали фамилии 13 кандидатов, которых Петр Порошенко предлагает назначить на должности членов Центральной избирательной комиссии, передает УНН.

"Президент внес представление о назначении новых членов Центральной избирательной комиссии: Басалаевой Аллы Валентиновны, Бернацкой Натальи Илларионовны, Вербенского Михаила Георгиевича, Ефремовой Ирины Алексеевны, Желтовой Ольги Николаевны, Кустовой Светланы Николаевны, Лотюк Ольги Степановны, Плукаря Виталия Владимировича, Радченко Евгения Владимировича, Синицы Надежды Любомировны, Слипачук Татьяны Владимировны, Шипилова Леонтия Николаевича, Юзьковой Татьяны Леонидовны", - говорится в сообщении.

Ранее Президент Петр Порошенко во время встречи с Председателем Верховной Рады Украины Андреем Парубием подписал представление на назначение новых членов Центральной избирательной комиссии.

Глава государства также подписал письмо об освобождении от должности членов Центральной избирательной комиссии в связи с окончанием срока их полномочий.