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Вторник, 23 января 2018, 23:33 • Тарас Джмиль
ДТП в Киеве: маршрутное такси протаранило автомобиль
КИЕВ. 23 января. УНН. На столичном проспекте Бажана маршрутное такси столкнулось с легковым автомобилем. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook-сообщество “dtp.kiev.ua”.
“ДТП в Киеве на проспекте Бажана: маршрутный автобус протаранил ВАЗ”, — говорится в сообщении.
В результате дорожно-транспортного происшествия пострадавших нет.
Также отмечается, что: “Оба транспортных средства получили значительные механические повреждения”.
Предварительно, одной из причин ДТП является несоблюдение дистанции и скоростного режима.
Как сообщал УНН, во Львове на “зебре” на улице Дорошенко инкассаторский автомобиль сбил женщину.
Источник: УНН
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