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ДТП в Киеве: маршрутное такси протаранило автомобиль

ДТП в Киеве: маршрутное такси протаранило автомобиль

КИЕВ. 23 января. УНН. На столичном проспекте Бажана маршрутное такси столкнулось с легковым автомобилем. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook-сообщество “dtp.kiev.ua”.

“ДТП в Киеве на проспекте Бажана: маршрутный автобус протаранил ВАЗ”, — говорится в сообщении.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадавших нет.

Также отмечается, что: “Оба транспортных средства получили значительные механические повреждения”.

Предварительно, одной из причин ДТП является несоблюдение дистанции и скоростного режима.

Как сообщал УНН, во Львове на “зебре” на улице Дорошенко инкассаторский автомобиль сбил женщину.

Источник: УНН
Теги: ДТП, Киев
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