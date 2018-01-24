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На взятке задержан заместитель начальника сектора патрульной полиции Киевской области

На взятке задержан заместитель начальника сектора патрульной полиции Киевской области

КИЕВ. 23 января. УНН. Прокуратурой города Киева совместно со следователями территориального управления Службы безопасности Украины в городе Киеве разоблачен заместитель начальника сектора патрульной полиции Бориспольского ОП ГУ ЧП в Киевской области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальную Facebook-страницу Прокуратуры города Киева.

Правоохранитель был задержан на получении 5 тыс. гривен неправомерной выгоды.

Указанные средства правоохранитель требовал от участника дорожного происшествия, угрожая в случае неуплаты денег объявлением в розыск автомобиля и помещения его на площадку.

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“Действия задержанного квалифицированы по ч. 3 ст. 368 УК Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет”, — говорится в сообщении.

Оперативное сопровождение в уголовном производстве осуществлялось ГВ БКОП СБУ.

Следственные действия пока продолжаются.

Как сообщал УНН, работники прокуратуры Полтавской области совместно со следователями следственного управления ГУ ЧП в Полтавской области, сотрудниками УЗЭ в области, Управление СБУ в области задержали во время получения неправомерной выгоды одного из жителей Полтавы.

Источник: УНН
Теги: СБУ, взятка, прокуратура
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