На взятке задержан заместитель начальника сектора патрульной полиции Киевской области

КИЕВ. 23 января. УНН. Прокуратурой города Киева совместно со следователями территориального управления Службы безопасности Украины в городе Киеве разоблачен заместитель начальника сектора патрульной полиции Бориспольского ОП ГУ ЧП в Киевской области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальную Facebook-страницу Прокуратуры города Киева.

Правоохранитель был задержан на получении 5 тыс. гривен неправомерной выгоды.

Указанные средства правоохранитель требовал от участника дорожного происшествия, угрожая в случае неуплаты денег объявлением в розыск автомобиля и помещения его на площадку.

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“Действия задержанного квалифицированы по ч. 3 ст. 368 УК Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет”, — говорится в сообщении.

Оперативное сопровождение в уголовном производстве осуществлялось ГВ БКОП СБУ.

Следственные действия пока продолжаются.

Как сообщал УНН, работники прокуратуры Полтавской области совместно со следователями следственного управления ГУ ЧП в Полтавской области, сотрудниками УЗЭ в области, Управление СБУ в области задержали во время получения неправомерной выгоды одного из жителей Полтавы.