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Порошенко и Волкер обсудили восстановление территориальной целостности Украины

Порошенко и Волкер обсудили восстановление территориальной целостности Украины

КИЕВ. 24 января. УНН. Президент Украины и Специальный посланник президента США по Украине во время встречи обсудили активизацию международных усилий по восстановлению суверенитета и территориальной целостности Украины, передает УНН со ссылкой на пресс-службу главы государства.

“Президент Украины и Специальный посланник Президента США по Украине обсудили активизацию международных усилий по восстановлению суверенитета и территориальной целостности Украины”, — говорится в сообщении.

Также во время встречи было выражено серьезное беспокойство в связи с отсутствием прогресса в выполнении Россией безопасности положений Минских договоренностей. Подчеркивалось, что Москва наконец должна продемонстрировать политическую волю к мирному урегулированию и согласиться на размещение миротворческой миссии ООН на оккупированном Донбассе, включая с неконтролируемым участком российско-украинской государственной границы.

Кроме того, Порошенко и Волкер отметили освобождение украинских заложников в конце прошлого года и важность завершения этого процесса.

“Было привлечено внимание к принятию Закона Украины о реинтеграции оккупированных территорий как элемента общей стратегии по восстановлению суверенитета и территориальной целостности Украины. Стороны отметили приоритетность мирного, политико-дипломатического пути урегулирования ситуации в Донбассе”, — добавили в пресс-службе.

Как сообщал УНН, Муженко встретился с специальным представителем США Волкером.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, РФ, встреча, Петр Порошенко, Курт Волкер
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