Россия несет ответственность за жертвы химатак в Сирии - США

КИЕВ. 24 января. УНН. Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон положил на Россию часть ответственности за использование химического оружия в Сирии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.

“Только вчера более 20 гражданских лиц, большинство из которых дети, стали жертвами очевидной атаки с применением хлора”, — отметил глава Госдепа. По его словам не важно, кто стоит за этой конкретной атакой, Россия, в конечном счете, несет ответственность за жертвы химатак в Сирии.

Об этом он заявил в Париже, где представители 24 стран объявили о создании Международного партнерства против безнаказанности применения химического оружия.

По словам Тиллерсона, Москва, взяв под защиту режим в Дамаске, фактически предала международную Конвенцию о запрещении химического оружия.

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Госсекретарь имел в виду сообщение сирийских правозащитников о том, что накануне химическое оружие было, вероятно, применены в районе Восточной Гуты, контролируемом сирийской оппозицией. Ответственность за это правозащитники положили на режим в Дамаске.

Как сообщал УНН, президент Турции Реджеп Эрдоган заявил , что Анкара не отступится в своем намерении довести операцию в сирийском Африне до конца.