Регистрация | Вход |
USD: 28,86 -0,0110  EUR: 35,36 0,0154 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
среда, 24 января 2018 06:53
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости
Завтра по делу о госизмене Януковича в суде допросят Парубия, Могилева и Кушнерука
Завтра по делу о госизмене Януковича в суде допросят Парубия, Могилева и Кушнерука
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
Версия для печати

Россия несет ответственность за жертвы химатак в Сирии - США

Россия несет ответственность за жертвы химатак в Сирии - США

КИЕВ. 24 января. УНН. Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон положил на Россию часть ответственности за использование химического оружия в Сирии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.

“Только вчера более 20 гражданских лиц, большинство из которых дети, стали жертвами очевидной атаки с применением хлора”, — отметил глава Госдепа. По его словам не важно, кто стоит за этой конкретной атакой, Россия, в конечном счете, несет ответственность за жертвы химатак в Сирии.

Об этом он заявил в Париже, где представители 24 стран объявили о создании Международного партнерства против безнаказанности применения химического оружия.

По словам Тиллерсона, Москва, взяв под защиту режим в Дамаске, фактически предала международную Конвенцию о запрещении химического оружия.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Турции заявили, что готовы к любым мерам безопасности

Госсекретарь имел в виду сообщение сирийских правозащитников о том, что накануне химическое оружие было, вероятно, применены в районе Восточной Гуты, контролируемом сирийской оппозицией. Ответственность за это правозащитники положили на режим в Дамаске.

Как сообщал УНН, президент Турции Реджеп Эрдоган заявил , что Анкара не отступится в своем намерении довести операцию в сирийском Африне до конца.

Источник: УНН
Теги: США, Россия, Госсекретарь США
Вернуться к списку
Подписывайтесь на наш Telegram-канал аудиновостей и слушайте новости УНН каждый час
Подписаться
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 Разработка сайта: Argentum IT Lab.