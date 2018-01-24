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В Индии хотят исключить из учебной программы теорию эволюции

В Индии хотят исключить из учебной программы теорию эволюции

КИЕВ. 24 января. УНН. Министр высшего образования Индии Сатьяпал Сингх предлагает исключить из учебной программы теорию эволюции, поскольку "никто никогда не видел превращения обезьяны в человека». Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Guardian.

По данным издания ученые уже осудили слова и намерения министра.

В то же время сам чиновник заявил, что в мире есть по меньшей мере 10 или 15 ученых, которые утверждали, что нет доказательств достоверности теории эволюции.

Он также сказал, что Альберт Эйнштейн также называл теорию эволюции “псевдонаучной”.

Сингх, который учился на факультете химии в Университете Дели, подчеркнул, что выступает со своим заявлением, “как человек науки”.

В ответ более 2 тысяч индийских ученых подписали петицию, в которой называют слова министра “упрощенными, вводящими в заблуждение и не имеют никакого научного основания”.

Якь сообщал, летом прошлого года к подобному сценарию прибегли в Турции, как заявили представители образовательного ведомства Турции, она слишком контроверсийная и сложная для понимания.

Источник: УНН
Теги: образование, Индия
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