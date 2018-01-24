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В Ливии взорвали авто у мечети: 22 человека погибли

В Ливии взорвали авто у мечети: 22 человека погибли

КИЕВ. 24 января. УНН. В городе Бенгази, взорвались два автомобиля, в результате чего погибли 22 человека. Об этом сообщает УНН со ссылкой на газету The Libya Times.

По данным газеты - десятки людей получили ранения.

В результате взрывов, произошедших в районе Салман погиб глава контртеррористического подразделения по арестам и расследований, а председатель Отдела контрразведки разведслужбы Ливийской национальной армии - ранен.

Первое авто взорвалось, когда прихожане покидали мечеть после вечерней молитвы. Когда люди бросились на помощь, взорвалось второе авто, повлекшее еще больше разрушений.

На данный момент ни одна из террористических группировок не взяла ответственности за совершение теракта.

Как сообщал УНН, представители правительства национального согласия Ливии сообщили о том, что в результате вооруженного столкновения в аэропорту столицы Триполи убиты по меньшей мере 20 человек, еще около 60 ранены

Источник: УНН
Теги: теракт, Ливия
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