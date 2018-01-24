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В Великобритании будет создано подразделение для борьбы с "фейковых новостями"

В Великобритании будет создано подразделение для борьбы с "фейковых новостями"

КИЕВ. 24 января. УНН. Представитель премьер-министра Великобритании Терезы Мэй заявил о том, что правительство страны намерено создать подразделение по борьбе с фейковыми новостями. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

“Уполномоченное подразделение по вопросам национальной безопасности в сфере коммуникаций” будет отвечать за борьбу с дезинформацией со стороны государств и частных лиц. Мы живем в эпоху фальшивых новостей”, - отметил он.

Исполнительный директор службы государственных коммуникаций Великобритании Алекс Айкен ранее сообщил о таких планах. Он заявил, что команда по борьбе с ложными новостями будет работать на базе секретариата кабинета министров Великобритании.

На данный момент отсутствует информация относительно того, как будет работать подразделение или где оно будет расположено.

Как сообщал УНН, группа экспертов Европейской комиссии провела первую встречу рабочей группы по вопросам борьбы с фейковыми новостями.

Источник: УНН
Теги: фейк, безопасность, Великобритания
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