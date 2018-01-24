Госдеп призвал Турцию к деэскалации в Сирии

КИЕВ. 24 января. УНН. Официальный представитель Госдепартамента США Хизер Науерт призвала Турцию к деэскалации на северо-западе Сирии в районе Африн, информирует УНН со ссылкой на Reuters.

“Мы полностью понимаем обеспокоенность Турции относительно различных террористических организаций. Мы понимаем их беспокойство относительно Рабочей партии Курдистана. Мы находимся в контакте с турецким правительством о том, как ответить на эту обеспокоенность, но также пытаемся восстановить стабильность и призываем их к деэскалации”, — заявила она.

Она также отметила, что Турция является важным союзником США по НАТО.

Как сообщал УНН, Турция будет стремиться избежать любых столкновений с США, Россией или Сирией, но готова сделать любые шаги, необходимые для ее безопасности.