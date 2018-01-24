Канадское трансагентство подверглось атаке хакеров из КНДР

КИЕВ. 24 января. УНН. Канадское трансагентство Metrolinx подверглось атаке со стороны хакеров из КНДР. Об этом сообщает УНН со ссылкой на канадский телеканал CBC.

Об этом телеканалу сообщила представитель компании Анна-Мари Эйкинс.

По ее словам, кибератака на серверы трансагентства произошла ранее в январе, но “не привела к нарушению конфиденциальности и не нарушила работу любых систем безопасности”. Подробности она приводить не стала.

Источник CBC в этой компании на условиях анонимности заявил, что кибератаки совершили хакеры из КНДР, “запустив через Россию вирус, поразивший компьютеры Metrolinx”.

Трансагентство Metrolinx занимается обеспечением работы систем общественного транспорта и аэропортов Торонто, всех его пригородов, а также города Гамильтон. Компания управляется правительством провинции Онтарио, в которой находятся эти города. Штаб-квартира трансагентства расположена в Торонто.

Как сообщал УНН, по словам директора ЦРУ — КНДР через несколько месяцев будет способна нанести ядерный удар по США.