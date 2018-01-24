В Китае появится новая "Великая стена"

КИЕВ. 24 января. УНН. В Синьцзян-Уйгурском автономном регионе появится “Великая стена”, об этом сообщил председатель региона Шакрит Закир, информирует УНН со ссылкой на газету China Daily.

Идею усиления безопасности на государственной границе в 5,7 тысяч километров чиновник объяснил “защитой от проникновения экстремизма, сепаратизма и терроризма из-за рубежа”.

“Мы постараемся сделать все возможное, чтобы не осталось пробелов или невидимых точек в обеспечении социальной защиты и безопасности ключевых областей”, — заявил председатель совета региона на ежегодной сессии 13-го Регионального народного конгресса в Урумчи.

Также Закир добавил, что синьцзянские власти в целях безопасности усилят контроль над интернетом и улучшат инфраструктуру в приграничных территориях.

Как сообщал УНН, Пентагон в новой стратегии национальной безопасности включил Россию и Китай в перечень конкурентов США.