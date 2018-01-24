Объемы перечисленных через систему электронных платежей средств выросли на 7%

КИЕВ. 24 января. УНН. В 2017 году через систему электронных платежей НБУ осуществлено на 7% больше платежей (по сумме), чем в предыдущем году. Об этом говорится в сообщении Национального банка, передает УНН.

“В 2017 году через СЭП осуществлено 331 635 тыс. начальных платежей на сумму 20 937 млрд грн, что на 6% больше по количеству и 7% больше по сумме, чем в 2016 году (312 667 тыс. начальных платежей на сумму 19 521 млрд грн)”, - говорится в сообщении НБУ.

Также регулятор отметил, что СЭП обеспечивает осуществление межбанковского перевода в файловом режиме и в режиме реального времени. В течение прошлого года в файловом режиме осуществлено 330 677 тыс. начальных платежей на сумму 14 216 млрд грн, в режиме реального времени — 958 тыс. начальных платежей на сумму 6721 млрд грн.

“Подавляющее большинство начальных платежей в 2017 году направлено в систему банками Украины и их филиалами — 309 077 тыс. Начальных платежей (93% от их общего количества). В течение 2017 года в СЭП в среднем за день обрабатывалось 1337 тыс. начальных платежей на сумму 84 млрд грн”, - добавили в НБУ.

Среднедневной остаток средств на счетах участников СЭП составлял 89,57 млрд грн, а среднесуточный коэффициент оборота средств по счетам участников системы — 0,94 (в 2016 году — 1,36).

Напомним, по состоянию на 1 января 2018 года в Украине 22 банка работают с максимальным риском по связанным лицам.