Из России в Украину вернулись 13 детей-сирот - Тука

КИЕВ. 24 января. УНН. В Украину с территории РФ в 2017 году удалось вернуть 13 детей-сирот. Об этом во время пресс-конференции в Киеве сообщил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука, передает УНН.

"13 детей-сирот, оставшихся без родительской опеки, вернулись с территории РФ на территорию Украины. Для детских домов семейного типа приобретено два жилых дома", - сказал Г.Тука.

По его словам, количество детей-сирот или детей, лишенных родительской опеки и перемещенных на контролируемую с оккупированной территории, выросло до 1307 детей.

Кроме того, по словам замминистра, в этом году увеличилось количество детей с неконтролируемых территорий, вступивших в украинские вузы.

"Это 1550 студентов из оккупированных территорий, которые приехали учиться в украинские университеты", - отметил он.

Как сообщал УНН, в 2017 году для детей-сирот приобрели 468 квартир для 579 человек.