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Завтра суд будет избирать меру пресечения председателю Госаудитслужбы

Завтра суд будет избирать меру пресечения председателю Госаудитслужбы

КИЕВ. 24 января. УНН. Соломенский районный суд Киева рассмотрит ходатайство НАБУ и САП об избрании меры пресечения председателю Государственной аудиторской службы, подозреваемой в незаконном обогащении в сумме около 10 млн грн, передает УНН со ссылкой на сообщение САП в Facebook.

"Завтра в 10:30, 25 января 2018 года, следственный судья Соломенского районного суда рассмотрит ходатайство детективов НАБУ согласованное прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры об избрании меры пресечения председателю Государственной аудиторской службы, которой было сообщено о подозрении в незаконном обогащении", - говорится в сообщении САП.

Напомним, 23 января председателю Государственной аудиторской службы сообщено о подозрении в незаконном обогащении в размере около 10 млн грн и декларировании недостоверных данных.

По данным следствия, чиновник приобрела объекты недвижимого имущества в Киеве (квартира, два паркоместа), внедорожник (2016 выпуска), дорогостоящюю мебель, технику, золотые слитки и наличные - в сумме 112,8 тыс. долл. и 8,5 тыс. евро, - найденную и изъятую детективами НАБУ при обыске квартиры по месту жительства чиновницы.

Источник: УНН
Теги: суд, коррупция, мера пресечения
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