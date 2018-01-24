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Трюдо: новое соглашение Транстихоокеанского партнерства планируют разработать и подписать до марта

Трюдо: новое соглашение Транстихоокеанского партнерства планируют разработать и подписать до марта

Джастин Трюдо

КИЕВ. 24 января. УНН. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил, что 11 государств-участников Транстихоокеанского партнерства договорились о продолжении работы над разработкой нового варианта соглашения. Об этом сообщает DW, передает УНН.

"Я рад сообщить, что Канада и другие 10 государств, которые участвуют в построении ТТП, завершили переговоры в Токио, остановив свой выбор на новом, всеобъемлющем и прогрессивном соглашении ТТП", - сообщил Трюдо.

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Трюдо подчеркнул, что соглашение отвечает интересам Канады. Отмечено, что новое соглашение может быть подписно до начала марта.

Напомним, ранее сообщалось, что после подписания президентом США Дональдом Трампом указа о выходе Штатов из Транстихоокеанского партнерства другие страны-подписанты прилагают усилия к сохранению соглашения.

Источник: УНН
Теги: США, Канада, соглашение
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