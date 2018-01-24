Запрет на движение грузовиков сняли на одной из дорог Запорожской области

КИЕВ. 24 января. УНН. Запрет на движение грузовиков отменили на автодороге Р-37 Энергодар - Васильевка - Бердянск в пределах Запорожской области. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.

"Снято ограничение движения крупногабаритного транспорта на участке автодороги Р-37 Энергодар - Васильевка - Бердянск (Запорожская область)", - говорится в сообщении.

Как отмечается, продолжает действовать ограничение движения крупногабаритного транспорта на двух участках автодорог на территории Запорожской области - М-14 Одесса - Мелитополь - Новоазовск, Т-0811 Веселое - Новобогдановка.

Указано, что на юго-объездной дороге Днепра наблюдается замедленное движение большегрузного транспорта в связи с гололедом.

На территории государства без осадков, добавили в ГСЧС.

Кроме того, в ведомстве указали, что остаются обесточенными 67 населенных пунктов в 5 областях (Одесская - 46, Черкасская - 11, Днепропетровская - 6, Запорожская - 3, Донецкая - 1).

Напомним, утром 24 января движение транспорта было ограничено на Запорожье и на объездной Днепра.