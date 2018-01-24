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Запрет на движение грузовиков сняли на одной из дорог Запорожской области

Запрет на движение грузовиков сняли на одной из дорог Запорожской области

КИЕВ. 24 января. УНН. Запрет на движение грузовиков отменили на автодороге Р-37 Энергодар - Васильевка - Бердянск в пределах Запорожской области. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.

"Снято ограничение движения крупногабаритного транспорта на участке автодороги Р-37 Энергодар - Васильевка - Бердянск (Запорожская область)", - говорится в сообщении.

Как отмечается, продолжает действовать ограничение движения крупногабаритного транспорта на двух участках автодорог на территории Запорожской области - М-14 Одесса - Мелитополь - Новоазовск, Т-0811 Веселое - Новобогдановка.

Указано, что на юго-объездной дороге Днепра наблюдается замедленное движение большегрузного транспорта в связи с гололедом.

На территории государства без осадков, добавили в ГСЧС.

Кроме того, в ведомстве указали, что остаются обесточенными 67 населенных пунктов в 5 областях (Одесская - 46, Черкасская - 11, Днепропетровская - 6, Запорожская - 3, Донецкая - 1).

Напомним, утром 24 января движение транспорта было ограничено на Запорожье и на объездной Днепра.

Источник: УНН
Теги: транспорт, ГосЧС
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