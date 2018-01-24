На Донбассе освободили украинского заложника Савкова - Геращенко

КИЕВ. 24 января. УНН. На Донбассе освободили украинского заложника Романа Савкова, которого боевики удерживали в Макеевской колонии. Об этом в Facebook сообщила уполномоченная Президента по вопросам мирного урегулирования конфликта в Донецкой и Луганской областях Ирина Геращенко, передает УНН.

"Прекрасная и важная новость! Только что СБУ доложили Президенту Порошенко, что освобожден украинский заложник, военнослужащий Роман Савков. Президент по телефону уже поздравил Романа на свободе. Роман еще в шоковом состоянии и не верит, что все правда. Его захватили раненого, удерживали в макеевской колонии, у него сахарный диабет и ему не давали лекарств, было значительное ухудшение здоровья", - сообщила Геращенко.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко помиловал женщину, которая совершила тяжкое преступление, для продолжения процесса освобождения украинских заложников.