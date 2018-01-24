В Transparency International есть замечания к закону о Антикоррупционном суде

КИЕВ. 24 января. УНН. При наличии политической воли принятие закона о Антикоррупционном суде может состояться в быстрые сроки. Об этом во время круглого стола заявил представитель Transparency International Максим Костецкий, передает корреспондент УНН.

"Мы считаем, что работа с президентским законопроектом о Антикоррупционном суде должна быть продолжена в быстрые сроки. Мы прекрасно понимаем, что если есть политическая воля и поддержка как фракции коалиции, так и Президента, то законы принимаются за пол дня", - заявил М.Костецкий.

Кроме того, представитель Transparency International отметил, что есть три основные замечания по законопроекту о Антикоррупционном суде "на которые стоит обратить внимание".

"Для того, чтобы суд был независимым и эффективным, в первую очередь это не совещательная, а ключевая роль международных партнеров в процессе отбора судей. Второе - юрисдикция этого судебного органа и подсудность.

Нельзя "выбрасывать" статьи, подследственные НАБУ и в то же время нагружать суд делами других правоохранительных органов. И конечно критерии к людям на должность судей. Если эти вещи будут учтены в поправках к законопроекту, то мы можем говорить, что будет создаваться независимый орган", - резюмировал М.Костецкий.

Как сообщал УНН, следующая сессия Совета начнется по вопросам антикоррупционного суда и кадров.