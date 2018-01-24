Президент поручил провести медицинское обследование освобожденного заложника Савкова

КИЕВ. 24 января. УНН. Президент Украины Петр Порошенко поручил провести необходимое медицинское обследование освобожденного военнослужащего Романа Савкова. Об этом он написал в своем Facebook, передает УНН.

"Поручил провести необходимое медицинское обследование и лечение Романа", - написал Порошенко.

Напомним, ранее сообщалось, что 24 января на Донбассе освободили украинского заложника Романа Савкова, которого боевики удерживали в Макеевской колонии.