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Президент поручил провести медицинское обследование освобожденного заложника Савкова

Президент поручил провести медицинское обследование освобожденного заложника Савкова

КИЕВ. 24 января. УНН. Президент Украины Петр Порошенко поручил провести необходимое медицинское обследование освобожденного военнослужащего Романа Савкова. Об этом он написал в своем Facebook, передает УНН.

"Поручил провести необходимое медицинское обследование и лечение Романа", - написал Порошенко.

Напомним, ранее сообщалось, что 24 января на Донбассе освободили украинского заложника Романа Савкова, которого боевики удерживали в Макеевской колонии.

Источник: УНН
Теги: заложники, медицинская помощь
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