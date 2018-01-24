Депутаты Думы и ПАСЕ обсуждали возможность возвращения России в ассамблею

КИЕВ. 24 января. УНН. Депутаты Государственной думы РФ и Парламентской ассамблеи Совета Европы провели встречу, на которой обсуждалась возможность возвращения российской делегации в Ассамблею. Об этом сообщает DW, передает УНН.

В частности, перед открытием заседания комитета глава комитета по иностранным делам Госдумы Константин Косачев заявил журналистам, что прибыл с коллегой в Страсбург для того, чтобы обсудить все детали возвращения России в ПАСЕ.

Кроме того, глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев сообщил журналистам, что на комитете все же обсуждались изменения регламента, благодаря которому российская делегация сможет вернуться в ПАСЕ.

Напомним, вчера парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию о гуманитарных последствиях войны на Донбассе.