Питер Гольдшайдер и австрийский EPIC купили “Укртелеком” за деньги Фирташа

КИЕВ. 24 января. УНН. В Лондонском арбитражном суде всплыли скандальные подробности приватизации “Укртелекома” в 2011 году. Как стало известно, государственное стратегическое предприятие было приобретено действующим на тот момент главой СБУ Валерием Хорошковским и Денисом Горбуненко на деньги владельца телеканала “Интер” Дмитрия Фирташа, передает УНН.

Как стало известно, Валерий Хорошковский, занимая должность главы СБУ, одновременно являлся и конечным бенефициаром австрийской компании EPIC, которая приобрела активы “Укртелекома” за 1,3 млрд долл. Об этом, в интервью сообщил директор по международным связям и взаимоотношениям с инвесторами компании СКМ Джок Мендоза-Вилсон.

“В показаниях Питера Гольдшайдера — управляющего партнера группы EPIC и Роберта Шетлер-Джонса (экс-заместитель председателя наблюдательного совета Group DF, объединяющей активы Дмитрия Фирташа), указывалось, что Хорошковский был конечным бенефициаром EPIC (позднее — Raga) на момент приватизации, и именно он стоял за этой компанией”, — сказал представитель СКМ.

Из показаний свидетелей стало известно также о том, Хорошковский занял 300 млн долл.на покупку “Укртелекома” у своего бизнес-партнера Дмитрия Фирташа.

“Цена приватизации Укртелекома в 2011 году составила около 1,3 миллиарда долл. Свидетели утверждают, что 300 миллионов долл. из этой суммы были заняты EPIC и Хорошковским у г-на Фирташа и его компании Picabo. Вопрос: кто дал оставшийся 1 миллиард долл. на приватизацию Укртелекома? Вряд ли кто-нибудь поверит, что у EPIC и Питера Гольдшайдера были свободные деньги в таком размере для приватизации актива в Украине. Ведь EPIC по сути — австрийская семейная консалтинговая и инвестиционная компания с небольшими активами в сфере недвижимости и телекоммуникациях в Восточной Европе. Также сложно поверить, что Питер Гольдшайдер смог бы привлечь 1,3 миллиарда долл. у западных инвесторов для этой покупки”, — сказал Мендоза-Вилсон.

Интересен еще и тот факт, что перед переуступкой акций “Укртелекома” в пользу SCM Financial, в июне 2013 года, компанию EPIC Telecom Invest Limited якобы выкупил у г-на Хорошковского Денис Горбуненко, который и переименовал ее из EPIC Telecom в Raga.

“Но вряд ли кто-то, хоть чуть-чуть знакомый с бизнесом в Украине, поверит, что состояние г-на Горбуненко составляет 1,3 миллиарда долл., или что его предприимчивость позволила ему выкупить у Хорошковского права требования к SCM Financial на сумму в 860 миллионов долл., как они заявляют. История Горбуненко в контексте его связей с „Родовид Банком“, „Надра Банком“ и лично Дмитрием Фирташем, хорошо известна в Украине”, — говорит Мендоза-Вилсон.

Он дал понять, что “Укртелеком” был продан через подставных лиц Фирташу с целью его дальнейшей перепродажи. Однако, SCM Financial намерен через Высший суд Лондона признать сделку несостоявшейся, так как бывшие собственники скрыли от покупателя факт невыполнения инвестиционных обязательств. Это привело к тому, что ФГИУ инициировал в судебных инстанциях Украины дело по возврату активов “Укртелекома” в государственную собственность.

“Мы считаем, что сейчас для нас единственно правильное решение — отойти в сторону, вернуть себе предоплату и восстановить первоначальный договор между государством и Raga, чтобы они могли решить претензии друг с другом”, — резюмировал Джок Мендоза-Вилсон.