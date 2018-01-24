В Госслужбе занятости рассказали, какие специалисты в Украине пользуются наибольшим спросом

КИЕВ. 24 января. УНН. Сей час на украинском рынке труда наиболее востребованными являются специалисты таких профессий: швеи, электромонтеры, слесари и маляры. Об этом во время пресс-конференции сообщил и.о. председателя Государственной службы занятости Украины Валерий Ярошенко, передает УНН.

“Самый большой спрос, который наблюдается на вакансии в Украине — это швеи, электромонтеры, электросварщики, слесари, токари, пекари, водители, маляры, операторы котельных”, — сказал он.

Как уточнил Ярошенко, в сфере услуг востребованы продавцы, повара, официанты, бармены, медсестры, парикмахеры.

При этом, по его словам, в сельском хозяйстве сейчас довольно стабильная ситуация с экономической точки зрения. Отмечается спрос на трактористов, птицеводов, животноводов.

Напомним, предлагаемый в вакансиях уровень заработной платы в 2017 году увеличился на 45%.