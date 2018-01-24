Свидетель: Чуркин продемонстрировал письмо Януковича в ООН, чтобы оправдать действия России в Украину

КИЕВ. 24 января. УНН. Покойный представитель Российской Федерации в Совете безопасности ООН Виталий Чуркин продемонстрировал на ее заседании письмо экс-президента Виктора Януковича к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой ввести войска с целью оправдать или усилить позиции России из-за ее действий в Украине. Об этом сегодня в Оболонском районном суде Киева, который рассматривает уголовное производство о государственной измене Януковича, заявил свидетель - бывший советник постоянного представителя Украины в ООН Дмитрий Кушнерук, передает корреспондент УНН.

"По моему мнению письмо было продемонстрировано... потому, что российская сторона пыталась найти какие-то оправдания или юридические основания своим действиям. И поэтому, как им виделось, это письмо ослабит позицию Украины и усилит позиции России. По крайней мере - в Совете безопасности ООН", - сказал Кушнерук.

Как сообщал УНН, сегодня в деле о госизмене Януковича уже допросили в качестве свидетеля председателя Верховной Рады Андрей Парубий.

Напомним, 28 ноября 2016 Генеральный прокурор Юрий Луценко в Святошинском районном суде Киева объявил сообщение о подозрении в видеорежиме экс-президенту Украины Януковичу в государственной измене, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью совершения изменения границ территории госграницы Украины, и ведении агрессивной войны. То есть преступлений, предусмотренных ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 УК.