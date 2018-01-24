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Годовщина теракта: в Мариуполе почтили память погибших во время обстрела "Восточного"

Годовщина теракта: в Мариуполе почтили память погибших во время обстрела "Восточного"

фотогалерея

МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 24 января. УНН. В Мариуполе почтили память погибших в результате одного из самых масштабных  обстрелов - микрорайона "Восточный", - который произошел 24 января 2015 года, передает корреспондент УНН.

В храме на микрорайоне “Восточный” прошел молебен и панихида памяти погибших, а возле памятного знака “Погибшим в необъявленной войне” состоялся митинг-реквием.

В 9:15 утра — в то время, когда три года назад начался обстрел микрорайона, на “Восточном” прозвучали сирены.

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Напомним, 24 января 2015 года российские боевики выпустили по мирному квартала Мариуполя одновременно три кассеты с реактивной установки “Град”. В результате массированного обстрела погибли 30 человек (среди погибших больше половины — женщины и один ребенок), еще более 100 получили ранения. Полностью и частично были разрушены более 200 зданий. Этот обстрел стал самым масштабным с начала проведения АТО.

Источник: УНН
Теги: Мариуполь
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