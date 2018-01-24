За четыре года зафиксировали 543 нападения на работников "скорой"

КИЕВ. 24 января. УНН. Согласно официальной статистике в период с 2013 по 2017 год было зафиксировано 543 случая противоправных посягательств на жизнь и здоровье работников системы экстренной медицинской помощи. Об этом говорится в отчете Министерства здравоохранения Украины, передает УНН.

Так, согласно отчету за это время было зафиксировано 3 летальных случая, в Донецкой области - 2, Запорожской области - 1.

Кроме того, в результате посягательств на здоровье медицинских работников, инвалидность 3 группы получили два фельдшера (Винницкая область).

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Больше всего случаев посягательств на жизнь и здоровье медицинских работников зафиксированы в: Киеве - более 120, Харьковской области - почти 100, Черкасской область - почти 60 и Закарпатской области - более 40.

В Минздраве отметили, что большинство подобных случаев не фиксируются за отсутствия тяжких последствий, и потому, что работники не желают писать докладные и объяснительные в связи с тем, что на это потраченное время, а в результате виноватые, как правило, избегают серьезных наказаний и ответственности.