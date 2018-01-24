Регистрация | Вход |
USD: 28,86 -0,0110  EUR: 35,36 0,0154 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
среда, 24 января 2018 18:54
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости
Министр культуры Нищук летает бизнес-классом и пользуется VIP-сервисами в аэропортах
Министр культуры Нищук летает бизнес-классом и пользуется VIP-сервисами в аэропортах
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Экономика
Вернуться к списку RSS Архив
Версия для печати

Гендиректором Банкнотно-монетного двора НБУ стал Владимир Баглай

Гендиректором Банкнотно-монетного двора НБУ стал Владимир Баглай

Владимир Баглай

КИЕВ. 24 января. УНН. Генеральным директором Банкнотно-монетного двора Национального банка Украины стал Владимир Баглай, передает УНН со ссылкой на пресс-службу НБУ.

“По результатам открытого отбора на вакантную должность генерального директора Банкнотно-монетного двора Национального банка Украины с 23 января 2018 года назначен Владимир Баглай”, — сообщили в Нацбанке.

Отмечается, что Баглай работает на Банкнотно-монетном дворе уже 8 лет. Он в совершенстве знает все этапы производственного процесса и все стороны предприятия “изнутри”, понимает важность соблюдения высоких стандартов качества продукции.

“Уверен, что профессионализм, опыт многочисленных международных переговоров и безупречная деловая репутация Владимира Баглая будут способствовать его эффективной работе на этом ответственном посту”, — отметил в. о. главы НБУ Яков Смолий.

У регулятора добавили, что одним из главных приоритетов в деятельности нового руководителя станет закрепление позиций Банкнотно-монетного двора на мировом рынке производства защищенной бумаги и денежных знаков.

До назначения с ноября 2017 года Владимир Баглай был и.о. гендиректора БМД НБУ, с октября 2015 года — работал первым заместителем руководителя этого предприятия.

Всего Баглай работает на Банкнотно-монетном дворе НБУ с 2009 года, построив успешную профессиональную карьеру от инженера-технолога до заместителя и исполняющего обязанности генерального директора.

У новоизбранного гендиректора БМД НБУ есть профильное образование, он закончил Национальный технический университет Украины “Киевский политехнический институт” по специальности “Технология печатных изданий” в 2000 году. Свободно владеет английским языком.

Напомним, НБУ выпустил сувенирные банкноты из серебра, которые воспроизводят дизайн двух обновленных банкнот гривны.

Источник: УНН
Теги: НБУ, банк, монеты
Вернуться к списку
Подписывайтесь на наш Telegram-канал аудиновостей и слушайте новости УНН каждый час
Подписаться
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 Разработка сайта: Argentum IT Lab.