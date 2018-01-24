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Порошенко прибыл в Швейцарию для участия в экономическом форуме

Порошенко прибыл в Швейцарию для участия в экономическом форуме

Петр Порошенко

КИЕВ. 24 января. УНН. Президент Украины Петр Порошенко прибыл в Швейцарию, где примет участие в 48-м ежегодном заседании Всемирного экономического форума в Давосе. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко в Twitter, передает УНН.

"Президент прибыл в Швейцарию, где примет участие во Всемирном экономическом форуме", - сообщил С.Цеголко.

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Напомним, П.Порошенко выступит с речью во время сессии "Центральная и Восточная Европа: новая повестка дня для континента?", примет участие в неформальном заседании мировых экономических лидеров "Создание совместного будущего в расколотом мире" и выступит на инвестиционной панели Украинской ассоциации венчурного и частного капитала в Ukrainian House Davos.

Президент Украины также проведет ряд двусторонних встреч с главами государств и правительств, руководителями международных финансовых организаций, а также с президентами ведущих иностранных компаний и мировыми инвесторами.

Источник: УНН
Теги: Швейцария, Петр Порошенко, Давос-2018
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