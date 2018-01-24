В течение суток количество больных корью закарпатцев увеличилось на 30 человек

УЖГОРОД-КИЕВ. 24 января. УНН. По состоянию на 24 января на Закарпатье зарегистрировано 397 случаев кори, что на 30 инфицированных больше, чем за прошлые сутки. Об этом, со ссылкой на заведующего отделом эпидемиологического надзора и профилактики инфекционных заболеваний Закарпатского лабораторного центра МЗ Украины Викторию Тимчик, сообщают в пресс-службе Закарпатской ОГА, передает УНН.

По информации инфекционистов, корь интенсивно распространяется среди детей в возрасте от 1 до 4 лет и 5-9 лет.

В то же время, как сообщил УНН директор департамента здравоохранения Закарпатской ОГА Владимир Маркович, обещанные Минздравом 10 тыс. доз вакцин от кори ожидают в области уже в понедельник, 29 января. Годовая же потребность Закарпатья в вакцине составляет 88 тыс. доз.

В связи с резким увеличением количества инфицированных корью детей в крупнейшем районе Закарпатья Тячевском продолжаются карантинные мероприятия в учебных заведениях.

Как ранее сообщал УНН, в течение недели на Закарпатье зафиксировали 137 новых случаев кори.