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В течение суток количество больных корью закарпатцев увеличилось на 30 человек

В течение суток количество больных корью закарпатцев увеличилось на 30 человек

УЖГОРОД-КИЕВ. 24 января. УНН. По состоянию на 24 января на Закарпатье зарегистрировано 397 случаев кори, что на 30 инфицированных больше, чем за прошлые сутки. Об этом, со ссылкой на заведующего отделом эпидемиологического надзора и профилактики инфекционных заболеваний Закарпатского лабораторного центра МЗ Украины Викторию Тимчик, сообщают в пресс-службе Закарпатской ОГА, передает УНН.

По информации инфекционистов, корь интенсивно распространяется среди детей в возрасте от 1 до 4 лет и 5-9 лет.

В то же время, как сообщил УНН директор департамента здравоохранения Закарпатской ОГА Владимир Маркович, обещанные Минздравом 10 тыс. доз вакцин от кори ожидают в области уже в понедельник, 29 января. Годовая же потребность Закарпатья в вакцине составляет 88 тыс. доз.

В связи с резким увеличением количества инфицированных корью детей в крупнейшем районе Закарпатья Тячевском продолжаются карантинные мероприятия в учебных заведениях.

Как ранее сообщал УНН, в течение недели на Закарпатье зафиксировали 137 новых случаев кори.

Источник: УНН
Теги: болезнь, Закарпатье, корь
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