Стала известна причина столкновения автобуса и поезда в Одесской области

КИЕВ. 24 января. УНН. На территории порта "Черноморск", бывшего Ильичевского МТП, произошло столкновение грузового поезда и автобуса, в результате которого два человека получили травмы. По информации регионального филиала "Одесская железная дорога" ПАО УЗ, ДТП стало причиной невнимательности водителя, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-центра УЗ.

"Сегодня, 24 января, в 06:25 по невнимательности водителя служебного пассажирского автобуса порта ГП "Морской торговый порт "Черноморск" при пересечении нерегулируемого технологического железнодорожного переезда на территории порта произошло столкновение с грузовым поездом. В результате столкновения двое работников порта травмированы", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что поезд двигался со скоростью 10 км/ч, когда произошло столкновение.

Водитель пассажирского автобуса не придерживался правил пересечения железнодорожных переездов, не убедился в отсутствии приближения железнодорожного подвижного состава и выехал на железнодорожный путь, по которому в этот момент двигался грузовой поезд с пустыми вагонами, в результате чего произошел сход первой по направлению движения тележки обеими колесными парами, сказано в сообщении.

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"Вины регионального филиала "Одесская железная дорога "ПАО "Укрзализныця" нет", - отметили в пресс-центре.