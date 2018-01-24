Ежегодно в Украине фиксируется около 7 тысяч случаев ожогов у детей - нардеп

КИЕВ. 24 января. УНН. В 2016 году было зафиксировано около 7 тысяч случаев ожоговой травмы у детей, а на их лечение было потрачено 1 млрд. Гривен. Об этом корреспонденту УНН сообщила народный депутат Украины, председатель Комитета ВР по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец.

“Ежегодно в Украине фиксируется у 7 тысяч случаев ожоговой травмы у детей — это данные за 2016, так данные за прошлый год Минздрав еще не предоставил, но статистически эта цифра сохраняется. Каждый ребенок в среднем провел в стационаре 12,5 дней. Цена этого вопроса 1 млрд. гривен — это те средства, которые совместно заплатило государство и родители на лечение этих детей”, - сообщила Богомолец.

Напомним, во время пожара в детском лагере “Виктория” в Одессе погибли три девочки.