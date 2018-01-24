Могилев: я был готов доложить Наливайченко и Авакову о ситуации в Крыму, но они не обращались

КИЕВ. 24 января. УНН. Я готов был доложить председателю СБУ Валентину Наливайченко и главе МВД Арсену Авакову о ситуации на полуострове в конце февраля 2014 года, когда они прибыли в Крым, но те, по непонятным причинам, ко мне не обращались. Об этом экс-председатель Совета министров Крыма Анатолий Могилев сообщил на допросе в качестве свидетеля в Оболонском районном суде Киева, который рассматривает уголовное производство о государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича, передает корреспондент УНН.

"Когда в Крым приезжали Наливайченко и Аваков, они со мной не встречались, хотя должны были бы - я бы, как представитель власти, рассказал что, где и как", - сказал Могилев.

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Также он отметил, что его увольнение с должности председателя Совета министров Крыма было незаконным, поскольку Рада должна бы "для формальности и вида легитимности" сначала заслушать отчет правительства о его деятельности.

Как сообщал УНН, 24 января суд продолжил рассмотрение дела по госизмене Виктора Януковича.

На этом заседании допросили в качестве свидетелей председателя ВР Андрея Парубия, экс-председателя Совета министров АР Крым Анатолия Могилева и советника постоянного представителя Украины в ООН Дмитрия Кушнерука.