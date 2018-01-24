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“Manhattan city” попал в рейтинг самых ожидаемых ЖК Киева

“Manhattan city” попал в рейтинг самых ожидаемых ЖК Киева

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КИЕВ. 24 января. УНН. “Manhattan city” попал в рейтинг самых ожидаемых жилых комплексов столицы. Сформированный изданием “Бизнес” перечень состоит из 10 жилых комплексов, которые полностью или частично будут введены в эксплуатацию в 2018 году, передает УНН со ссылкой на пресс-службу "Киевгорстроя".

Стоит отметить, что это уже не первая награда для “Manhattan city”. Так, в 2017 году проект был признан журналом “Корреспондент” одним из самых перспективных жилых комплексов. Кроме того, он вошел в ТОП-5 самых концептуальных и комфортабельных жилых комплексов столицы по мнению делового журнала “Бизнес”.

Более подробную информацию относительно покупки недвижимости в “Manhattan city”, на который действует 20% скидка при полной оплате, можно получить в отделе продаж, расположенном на пересечении проспекта Победы и ул.Борщаговской. А также — в центральном отделе продаж “Киевгорстроя”.

Источник: УНН
Теги: Киевгорстрой
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