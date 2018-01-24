Наводнение повлияло на транспортное сообщение Парижа

КИЕВ. 24 января. УНН. Из-за повышения уровня воды в Сене в Париже власть в среду решила приостановить работу пригородной железнодорожной линии. Об этом УНН сообщает со ссылкой на The Local.

Еще до вечера вторника Сена достигла 5 метров - примерно на 3-4 метра выше нормы, что побудило мэрию открывать пункт реагирования на ситуацию.

"Мы остаемся крайне бдительными", - сказала мэр Парижа Анн Идальго.

Пик подъема уровня воды, похоже, будет достигнут в субботу - в зависимости от погоды. В частности, уровень воды в реке может достигать 6,2 метра, что немного выше разрушительного наводнения 2016 года.

Одним из главных последствий наводнения в парижской столице стало закрытие центральной части линии поездов RER C.

Национальный железнодорожный оператор SNCF сообщил, что центральная часть оживленной пригородной линии C, которая проходит вдоль левого берега реки, будет закрыта "для обеспечения безопасности пассажиров и объектов".

Семь станций, в том числе несколько, которые обслуживают такие туристические достопримечательности, как собор Парижской Богоматери и музей Орсэ, будут закрыты по меньшей мере до пятницы.

Напомним, парижская Сена вышла из берегов и затопила город.