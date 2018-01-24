Могилев рассказал, откуда у СБУ видео захвата русскими ВР Крыма

КИЕВ. 24 января. УНН. Экс-председатель Совета министров Крыма Анатолий Могилев рассказал, откуда у СБУ видеозаписи захвата вооруженными людьми здания Верховной Рады АР Крым, которые присоединены в качестве доказательств к делу о государственной измене бывшего президента Украины Виктора Януковича. Об этом он рассказал сегодня на допросе в качестве свидетеля в Оболонском районном суде Киева, который рассматривает указанное дело, передает корреспондент УНН.

"В ночь с 26 на 27 февраля около 4 утра мне позвонил дежурный по главку милиции и доложил, что неизвестными лицами захвачены здания Рады и Совмина Крыма. Я сразу прибыл в кабинет начальника Крымского главка, где собрал силовиков, обсудили все вопросы, связанные с этими событиями. Затем мы сняли с камер наблюдения - часть из них была уничтожена, а часть уцелела, записи проникновения в здание Совмина этих неизвестных людей. Учитывая, что там были все генералы, имеющие военную подготовку, по экипировке, по их движениям, по расстановке мы определили, что это - профессиональные военные, которые знают дело ... Потом мы передали файлы видео по захвату этих зданий в СБУ Наливайченко", - сказал Могилев.

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Он добавил, что "с тех пор из Киева никаких указаний не поступало".

"Реакции по Крыму ни от кого не получили", - добавил Могилев.

Как сообщал УНН, 24 января суд продолжил рассмотрение дела по госизмене Виктора Януковича.

На этом заседании допросили в качестве свидетелей председателя ВР Андрея Парубия, экс-председателя Совета министров АР Крым Анатолия Могилева и советника постоянного представителя Украины в ООН Дмитрия Кушнерука.