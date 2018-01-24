Украина в разы обошла Германию по темпам подорожания алкоголя

КИЕВ. 23 января. УНН. В ноябре 2017 года, по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, цены на алкогольные напитки и табачные изделия в Германии выросли на 2,7%, передает УНН со ссылкой на Федеральное статистическое управление Германии.

В то же время, за месяц (ноябрь к октябрю 2017 года - ред.) алкоголь и табак подешевел на 0,2%. В целом, цены на потребительские товары в течение года в Германии выросли на 1,8%, за месяц - на 0,2%.

В то же время, в Украине в течение года цены на алкоголь и табак выросли на 21%.

К подорожанию алкогольных напитков привел неоднократный пересмотр акцизов в сторону их увеличения. Такая политика государства спровоцировала рост теневого сегмента алкогольного рынка Украины. В частности, как рассказала генеральный директор компании Eastern Beverage Trading Ольга Ивушкина, в то время как легальный производитель водки с проданной бутылки зарабатывает 15-25 копеек, нелегал имеет - 15-25 грн.