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Новости: Киев
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Киевлян предупредили о гололеде

Киевлян предупредили о гололеде

КИЕВ. 24 января. УНН. По прогнозам синоптиков, в четверг на дорогах столицы ожидается гололед. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"25 января в столице ожидается переменная облачность, на дорогах местами гололед, без осадков. Ветер южный, 5-10 м/с, температура ночью 11-13°, днем ​​3-5° мороза", - говорится в сообщении.

Также указано, что 26 января также ожидается переменная облачность, без осадков, на дорогах гололедица, температура ночью 10-15° мороза, днем ​​1-6° мороза; ветер южный, 3-8 м/с.

Напомним, синоптики предупредили о гололеде и порывистом ветре в Украине.

Источник: УНН
Теги: Киев, гололед
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