Отвлечь украинцев от подорожания топлива АМКУ решил курятиной - эксперты

КИЕВ. 24 января. УНН. Эксперты расценивают заявление АМКУ о возможных злоупотреблениях на рынке птицы как попытку отвлечь украинцев от резкого подорожания топлива, сообщает УНН.

Эксперт Александр Кочетков отметил, что значительный скачок цен на топливо ощутили на себе практически все украинцы. А недовольство ситуацией украинцы направляют именно на АМКУ. Поэтому, для уменьшения социальной напряженности АМКУ мог пойти на шаг отвлечение от насущной проблемы другим информационным поводом.

"Чтобы сделать вид, что они что-то делают - в АМКУ решили сообщить, что они расследуют сговор на рынке мяса курицы. Это просто перевод стрелок. Точнее сказать, переключение внимания с того, что происходит на рынке нефтепродуктов", - отметил он.

В свою очередь, экономический эксперт Андрей Новак добавил, что по сравнению с динамикой цен на другие товары и услуги, курятина выросла относительно в небольших пропорциях и попытки АМКУ расследовать возможный заговор производителей этого рынка выглядит не объективно.

"На очень многие товары и услуги выросли цены значительно выше (чем на куриное мясо - ред.), на десятки процентов, но почему-то в тех сферах и на тех рынках мы не слышим голоса АМКУ.

Первое - резкий скачок цен на автогаз, который вырос в цене более чем на половину за очень короткий период времени. Я думаю, что это надо было бы расследовать. Также очень высокими темпами растут цены на газ для населения и на газ для промышленности. Очень высокие темпы роста цен на дизтопливо топливо и на бензин.

Эти сферы намного важнее, ведь энергоносители являются первым звеном в цепи счета цен по всей экономической системе. Когда растут цены на энергоносители, которые являются обязательным элементом себестоимости любой продукции, товаров и услуг - это влечет за собой цепную реакцию повышения цен на все без исключения товары и услуги, в том числе на курятину", - пояснил эксперт.

Напомним, государственная уполномоченное АМКУ Мария Нижник допустила, что ни рынке птицы мог быть сговор производителей по ценовой политике.

Ранее СМИ сообщали, что при обыске следователи нашли в рабочем кабинете М.Нижник бутылку водки производства "ЛНР".