В США прибыл танкер Gaselys с российским газом

КИЕВ. 24 января. УНН. Танкер Gaselys французской компании "Engie" с первой партией сжиженного природного газа из РФ находится на рейде американского порта Бостон. Об этом сообщает издание РИА Новости, ссылаясь на данные системы глобального позиционирования судов, передает УНН.

В среду Gaselys прибыл в Бостон. Согласно информации на сайте системы, танкер находится на рейде порта на некотором удалении от берега.

Как сообщали СМИ в январе этого года, судно должно было прибыть в пункт назначения 20 января, однако в пятницу, 19 января, изменило курс на испанский порт Альхесирас (Algeciras).

Компания Engie позже объяснила изменение траектории танкера непогодой, отметив, что судно все равно в итоге направится в Бостон.

Как сообщал УНН, танкер "Gaselys" встал на загрузку в Isle of Grain непосредственно после того, как там разгрузился танкер "Маржери" с первым грузом с завода НОВАТЭК на Ямале. Как отмечают трейдеры, Gaselys везет в США газ именно российского происхождения.

Однако фактическим владельцем газа еще при отгрузке в Сабетта стала малазийская Petronas, после чего его перепродавали.

Конечным покупателем выступила Engie, объясняется тем, что у компании есть забронированые мощности по регазификации в терминале Everett на 6,9 млрд кубометров в год.