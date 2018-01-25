В Давосе начались переговоры Порошенко и Лагард

Регистрация
|
Вход
|
Facebook login
USD: 28,87
0,0006
EUR: 35,65
0,2980
Об агентстве
RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
четверг, 25 января 2018
07:12
Украинские Национальные Новости
Осведомленность граждан объединяет страну
Главная
Новости
Анонсы
Эксклюзивные новости
Политика
Экономика
Киев
Общество
Здоровье
Криминал
Новости Мира
Технологии
Спорт
Культура
Мультимедиа
Происшествия
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости
Министр культуры Нищук летает бизнес-классом и пользуется VIP-сервисами в аэропортах
Отвлечь украинцев от подорожания топлива АМКУ решил курятиной - эксперты
Ежегодно в Украине фиксируется около 7 тысяч случаев ожогов у детей - нардеп
В прошлом году в Украине было изъято нелегального алкоголя на более чем миллиард гривен
Полиция открыла производство из-за взрыва газа в доме в Киевской области
В столице неизвестные угрожали ливанцу пистолетом и угнали его автомобиль
Пожар на горюче-смазочном складе в Славянске: тушат уже шесть часов
В Чернигове маршрутка на скорости врезалась в троллейбус, открыто производство
Визит Волкера на Донбасс отменен из-за неблагоприятных погодных условий
Завтра по делу о госизмене Януковича в суде допросят Парубия, Могилева и Кушнерука
Суд завтра объявит дату рассмотрения дела трех фигурантов продажи акций судостроительного завода
Показать еще
Стрим УНН
Фото
Видео
X-files
Публикации
RSS
Политика
Украина и Молдова уже подсчитывают ущерб от оккупации РФ: кто еще может выставить счет
Вторник, 23 января 2018, 11:30
• Марианна Присяжнюк
Политика
В Давос не ходят даже поезда: перед началом ВЭФ подъезды к городу завалило снегом
Понедельник, 22 января 2018, 17:34
• Анастасия Апасова
Экономика
И.Кушнир: на рынке недвижимости нет оснований для надувания "мыльного пузыря"
Понедельник, 22 января 2018, 12:11
• Петро Ивасюк
Погода
Погода в
Киеве
влажность:
давление:
ветер:
Погода в Луганске
Погода в Запорожье
Загрузка...
Новости:
Политика
Вернуться к списку
RSS
Архив
Среда, 24 января 2018, 20:06
•
Тоня Туманова
Версия для печати
В Давосе начались переговоры Порошенко и Лагард
Источник:
УНН
Вернуться к списку
Подписывайтесь на наш Telegram-канал аудиновостей и слушайте новости УНН каждый час
Подписаться
Свежие новости раздела
Четверг, 25 января 2018
07:03
Во время нападения на отель в Кабуле погиб представитель экс-советника Трампа
06:27
За прошедшие сутки в зоне АТО один военный получил ранения
06:03
Ради решения спора с Грецией Македония переименует аэропорт
05:20
За прошедшие сутки на Донбассе ОБСЕ зафиксировала 66 взрывов
04:40
Трамп считает необходимым выделить 25 млрд долларов на строительство стены на границе с Мексикой
Загрузка...
Новости
Новости по теме
Четверг, 25 января 2018
03:48
КНДР призвала всех корейцев к объединению
02:59
Трамп даст показания спецпрокуроры по РФ под присягой
02:21
С территории Сирии обстреляна мечеть в Турции
00:51
Белый дом представит проект иммиграционной реформы 29 января
Среда, 24 января 2018
23:37
МИД Венгрии: Киев должен предоставить юридические гарантии применения закона "Об образовании"
загрузка...
Погода
,
Новости
, загрузка...
Загрузка...
Видео
Крупный пожар в центре Киева: возле ЦУМа загорелось здание
Главную елку страны превратили в щепу
Украинские военные приняли участие в параде в Румынии
В ЕС показали, как готовятся к саммиту Восточного партнерства
В Житомире приняли присягу около 400 десантников
В Киеве пошел первый снег
Во Львове имитировали пожар самолета
Во Львове маршем отметили годовщину создания ЗУНР
Взрывы в Калиновке слышали за 100 км от места происшествия
В центре Львова дерево разбило авто нардепа
На протест под Радой приехали около 850 автомобилей
В Житомирской области незрячий мужчина сконструировал и собрал трактор
Политика
|
Экономика
|
Киев
|
Криминал
|
Продукты
|
Услуги
|
Контакты
|
Вход
|
Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 Разработка сайта:
Argentum IT Lab
.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал аудиновостей и слушайте новости УНН каждый час
Подписаться