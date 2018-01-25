В Давосе начались переговоры Порошенко и Лагард
Кристин Лагард и Петр Порошенко
КИЕВ. 24 января. УНН. В Давосе начались переговоры Президента Украины Петра Порошенко с директором-распорядителем МВФ Кристин Лагард, передает УНН.
"Начались переговоры Президента с директором-распорядителем МВФ Кристин Лагард", - сообщил пресс-секретарь главы государства Святолав Цеголко в Twitter.
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Ранее пресс-секретарь МВФ Джерри Райс сообщил, что глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард и президент Украины Петр Порошенко планируют встретиться в Давосе .
По его словам, "они обсудят прогресс реформ в Украине, в частности, тех, которые проложат путь к завершению просмотра программы".
Начались переговоры Президента с директором-распорядителем МВФ Кристин Лагард. #Davos pic.twitter.com/J8vMUNMsNL- Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 24 января 2018 г.
Радий зустрічі з Директором-розпорядником МВФ @Lagarde у рамках 48-го щорічного засідання Всесвітнього економічного форуму в #Davos18 pic.twitter.com/HQQcAxKo50— Петро Порошенко (@poroshenko) 24 января 2018 г.