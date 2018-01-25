В Давосе начались переговоры Порошенко и Лагард

КИЕВ. 24 января. УНН. В Давосе начались переговоры Президента Украины Петра Порошенко с директором-распорядителем МВФ Кристин Лагард, передает УНН.

"Начались переговоры Президента с директором-распорядителем МВФ Кристин Лагард", - сообщил пресс-секретарь главы государства Святолав Цеголко в Twitter.

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Ранее пресс-секретарь МВФ Джерри Райс сообщил, что глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард и президент Украины Петр Порошенко планируют встретиться в Давосе .

По его словам, "они обсудят прогресс реформ в Украине, в частности, тех, которые проложат путь к завершению просмотра программы".