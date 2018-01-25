В Харьковской области женщина бросила на улице двухмесячного ребенка

КИЕВ. 24 января. УНН. В селе Новая Мерефа Харьковской области женщина бросила на морозе двухмесячного ребенка. Об этом сообщает пресс-служба полиция Харьковской области, передает УНН.

"23 января текущего года в Нововодолажский отделения полиции поступило сообщение от 67-летней жительницы села Новая Мерефа. Она рассказала, что утром ее муж нашел в стоге сена младенца. На месте происшествия сотрудники полиции установили, что ребенка оставила ее 30-летняя мать", - говорится в сообщении.

Согласно медицинскому свидетельству о рождении, девочка появилась на свет 17 ноября. Как выяснилось, утром сожитель женщины уехал на работу в Харьков. Около 6 утра мать покормила ребенка, одела и пошла гулять на улицу.

Как рассказала женщина, она почувствовала сильную усталость от семейных забот и решила оставить ребенка соседям.

Женщина подошла к соседскому двору, увидела неподалеку хозяина и положила ребенка у стога сена. Затем убежала.

По данному факту следственным открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 135 (оставление в опасности) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что в Житомирской области правоохранители задержали подозреваемого в избиении 19-летней девушки.



