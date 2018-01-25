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МВФ ожидает от Украины назначения главы НБУ - Лагард

МВФ ожидает от Украины назначения главы НБУ - Лагард

Кристин Лагард

КИЕВ. 24 января. УНН. Международный Валютный Фонд ожидает от Украины неизбежного назначения на постоянной основе независимого председателя центрального банка в Украине. Об этом рассказала глава МВФ Кристин Лагард в кулуарах всемирного экономического форума в Давосе, передает УНН.

"У меня только что была очень приятная встреча с Президентом Порошенко и членами его команды, и это действительно дало нам шанс поговорить обо всех мероприятиях, которые уже проводятся", - отметила глава фонда.

По ее словам, МВФ ожидает от Украины выполнения новых условий, о которых она общалась с Президентом, а также соблюдением старых, для получения макрофинансовой помощи.

"... Мы говорили о неизбежном назначении на постоянной основе независимого председателя центрального банка в Украине, что сейчас необходимо", - добавила Лагард.

Ранее пресс-секретарь МВФ Джерри Райс сообщил, что глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард и Президент Украины Петр Порошенко планируют встретиться в Давосе.

По его словам, "они обсудят прогресс реформ в Украине, в частности, тех, которые проложат путь к завершению просмотра программы".

Источник: УНН
Теги: НБУ, МВФ, Украина, назначения, Петр Порошенко, Давос-2018
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