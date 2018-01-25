Вступление в НАТО является стратегическим курсом Украины - Климпуш-Цинцадзе

КИЕВ. 24 января. УНН. Вступление в Альянс является стратегическим курсом Украины и способствует как национальным интересам в сфере безопасности, так и интересам стран-членов Альянса. Украина заинтересована в развитии интеграционных отношений на предстоящем саммите НАТО в Брюсселе. Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе во время встречи с бывшим Генеральным Секретарем НАТО Андерсом Фог Расмуссеном в рамках Всемирного экономического форума в Давосе, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КМУ.

В пресс-службе отметили, что стороны согласились, что важным направлением развития взаимоотношений с НАТО в краткосрочной перспективе было бы, вне существующих инструментов взаимодействия и интеграции, привлечение Украины к Программе расширенных возможностей. Также говорилось о необходимости дополнительной поддержки странами-членами трастовых фондов Альянса, действующих в Украине.

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Вице-премьер-министр сообщила, что в настоящее время около 45% населения Украины поддерживают НАТО, а 62% проголосовали бы на референдуме за вступление Украины в НАТО. Украина располагает инструментами, способствующими росту поддержки евроатлантической интеграции. Годовая национальная программа сотрудничества Украина-НАТО остается ключевым документом и является национальным планом реформ, что имеет целью реализацию демократических, экономических и оборонных принципов и достижения стандартов, присущих странам-членам НАТО.

Напомним, заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявила, что Украина может оказаться вне круга стран, которые рассматриваются как потенциальные кандидаты на членство в НАТО, если не будет прогресса в осуществлении необходимых реформ.