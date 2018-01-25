Россия не намерена оккупировать всю территорию Украины - Уолкер

КИЕВ. 24 января. УНН. Россия не смогла достичь своих целей в конфликте на Востоке Украины. Такое мнение высказал специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер в интервью Deutsche Welle, передает УНН.

По мнению спецпредставителя, "Россия надеялась привести к власти более дружественное правительство в Киеве, чтобы удержать Украину в сфере своего влияния", но это дало противоположный эффект.

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"Я считаю, что все завершилось трагедией, поскольку очень много людей пострадали в результате этого конфликта. Более десяти тысяч человек погибли и более миллиона человек стали вынужденными переселенцами, однако Россия своих целей в Украине не достигла", - подчеркнул он.

По его словам, Россия не намерена оккупировать всю территорию Украины, а преследует скорее политические цели - "дестабилизировать Украину, влиять на политику Киева и попробовать вбить клин между Украиной и Западом".

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Отвечая на вопрос о том, каково его мнение не умерли ли Минские соглашения, Волкер отметил: "Нет, минские соглашения очень важны", эти соглашения являются инструментом, согласно которому "Россия подтверждает свою приверженность к восстановлению суверенитета и территориальной целостности Украины".

В то же время, по словам Волкера, в Украине считают, что минские соглашения провалились, поскольку они не привели к завершению конфликта.

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Отметим, во вторник, 23 января, Курт Волкер прибыл с визитом в Украину.