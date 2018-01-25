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Венгрия подрывает интеграцию Украины в евроатлантическое пространство - Климпуш-Цинцадзе

Венгрия подрывает интеграцию Украины в евроатлантическое пространство - Климпуш-Цинцадзе

КИЕВ. 24 января. УНН. Венгрия своими действиями подрывает интеграцию Украины в евроатлантическое пространство. Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе во время встречи с бывшим Генеральным Секретарем НАТО Андерсом Фог Расмуссеном в рамках Всемирного экономического форума в Давосе, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КМУ.

"... Климпуш-Цинцадзе также вспомнила о поведении на международной арене Венгрии, которая своими действиями подрывает интеграцию Украины в евроатлантическое пространство, несмотря на готовность Украины в двустороннем межгосударственном диалоге находить решения по вопросам, которые беспокоят Венгрию", - говорится в сообщении.

Такое поведение, по словам вице-премьера, соседней страны не соответствует двусторонним договоренностям поддерживать дружеские отношения.

"Украина расценивает позицию Венгрии, которая пытается блокировать углубленный диалог высокого уровня с НАТО, как деструктивную", - отметила Климпуш-Цинцадзе.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Пейтер Сийярто заявил, что Венгрия не может поддержать евроатлантические усилия Украины без отмены закона об образовании.

Впоследствии страны НАТО выразили протест из-за попыток Венгрии блокировать диалог с Украиной.

Источник: УНН
Теги: НАТО, Украина, Венгрия, Давос-2018
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