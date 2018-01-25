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Порошенко рассказал о напряженном графике в Давосе

Порошенко рассказал о напряженном графике в Давосе

КИЕВ. 24 января. УНН. Президент Украины Петр Порошенко рассказал, что во время мирового экономического форума в Давосе у него будет напряженный график, а также добавил, что планирует говорить с мировыми лидерами об экономическом росте, передает УНН.

"На @wef в Давосе буду иметь напряженный график. Во время встреч с мировыми лидерами буду говорить об экономическом росте Украины", - написал Порошенко в Twitter.

Напомним, 24 января Президент Украины в Давосе провел ряд встреч. Так Порошенко сначала встретился с премьером Израиля, с которым говорил о завершении переговоров по ЗСТ.

Также на полях форума Президент Украины встретился с вице-президентом Европейской Комиссии по вопросам Энергетического союза Марошем Шефчовичем и директором-распорядителем МВФ Кристин Лагард.

Источник: УНН
Теги: Украина, Петр Порошенко, Давос-2018
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