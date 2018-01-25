Порошенко рассказал о напряженном графике в Давосе
КИЕВ. 24 января. УНН. Президент Украины Петр Порошенко рассказал, что во время мирового экономического форума в Давосе у него будет напряженный график, а также добавил, что планирует говорить с мировыми лидерами об экономическом росте, передает УНН.
"На @wef в Давосе буду иметь напряженный график. Во время встреч с мировыми лидерами буду говорить об экономическом росте Украины", - написал Порошенко в Twitter.
Напомним, 24 января Президент Украины в Давосе провел ряд встреч. Так Порошенко сначала встретился с премьером Израиля, с которым говорил о завершении переговоров по ЗСТ.
Также на полях форума Президент Украины встретился с вице-президентом Европейской Комиссии по вопросам Энергетического союза Марошем Шефчовичем и директором-распорядителем МВФ Кристин Лагард.
На @wef в Давосе иметь напряженный график. Во время встреч с мировыми лидерами говорить об экономическом росте Украины pic.twitter.com/57mOUGZuIQ- Петр Порошенко (@poroshenko) 24 января 2018 г.