Украину посетит старший советник президента США

КИЕВ. 24 января. УНН. Президент Украины Петр Порошенко в Давосе встретился со старшим советником президента США Джаредом Кушнером, передает УНН.

"Встреча со старшим советником Президента США Джаредом Кушнером. Петр Порошенко пригласил его посетить Украину", - написал в Twitter представитель Президента Украины Святослав Цеголко.

Напомним, 24 января Президент Украины в Давосе провел ряд встреч. Так Порошенко сначала встретился с премьером Израиля, с которым говорил о завершении переговоров по ЗСТ.

Также на полях форума Президент Украины встретился с вице-президентом Европейской Комиссии по вопросам Энергетического союза Марошем Шефчовичем и директором-распорядителем МВФ Кристин Лагард.