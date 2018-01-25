Украину посетит старший советник президента США
КИЕВ. 24 января. УНН. Президент Украины Петр Порошенко в Давосе встретился со старшим советником президента США Джаредом Кушнером, передает УНН.
"Встреча со старшим советником Президента США Джаредом Кушнером. Петр Порошенко пригласил его посетить Украину", - написал в Twitter представитель Президента Украины Святослав Цеголко.
Напомним, 24 января Президент Украины в Давосе провел ряд встреч. Так Порошенко сначала встретился с премьером Израиля, с которым говорил о завершении переговоров по ЗСТ.
Также на полях форума Президент Украины встретился с вице-президентом Европейской Комиссии по вопросам Энергетического союза Марошем Шефчовичем и директором-распорядителем МВФ Кристин Лагард.
Встреча со старшим советником Президента США Джаредом Кушнером. Петр Порошенко пригласил его посетить Украину. #Davos pic.twitter.com/MAKGW0EJ9s- Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 24 января 2018 г.