"Vodafone" заявил, что не гарантирует мобильную связь на территории Донецкой области

КИЕВ. 24 января. УНН. Мобильный оператор “Vodafone-Украина” не может проверить или отремонтировать свое оборудование на неподконтрольной территории Донецкой области. Об этом заявила начальник отдела связей с общественностью компании Виктория Рубан, передает УНН со ссылкой на “Радио Свобода”.

“Невозможно такое. Мы работаем в соответствии с украинским законодательством. Мы работаем по украинским лицензиям, выданным нам Украиной. Действующее законодательство запрещает нам работать или вести любую хозяйственную или коммерческую деятельность на неподконтрольной территории”, — отметила она.

Она также подчеркнула, что, если “Vodafone” и получит официальное разрешение на въезд на неподконтрольную территорию, компания не будет никого посылать туда без гарантий безопасности.

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При этом она добавила, что проблему со связью в Донецкой области вынесли на переговоры Контактной группы в Минске.

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По данным оператора, наиболее вероятной причиной отсутствия связи в Донецкой области является отсутствие электропитания.

“Луганский трафик пошел в полном объеме, донецкий — почему-то нет. То есть, это точно проблема, которая существует не с нашей стороны, не зависит от нас”, — сказала Рубан.

Как сообщал УНН, мобильный оператор “Vodafone Украина” возобновил связь на временно неконтролируемой территории Луганской области.