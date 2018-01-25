Регистрация | Вход |
USD: 28,87 0,0006  EUR: 35,65 0,2980 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
четверг, 25 января 2018 07:11
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости
Министр культуры Нищук летает бизнес-классом и пользуется VIP-сервисами в аэропортах
Министр культуры Нищук летает бизнес-классом и пользуется VIP-сервисами в аэропортах
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
Версия для печати

"Vodafone" заявил, что не гарантирует мобильную связь на территории Донецкой области

"Vodafone" заявил, что не гарантирует мобильную связь на территории Донецкой области

КИЕВ. 24 января. УНН. Мобильный оператор “Vodafone-Украина” не может проверить или отремонтировать свое оборудование на неподконтрольной территории Донецкой области. Об этом заявила начальник отдела связей с общественностью компании Виктория Рубан, передает УНН со ссылкой на “Радио Свобода”.

“Невозможно такое. Мы работаем в соответствии с украинским законодательством. Мы работаем по украинским лицензиям, выданным нам Украиной. Действующее законодательство запрещает нам работать или вести любую хозяйственную или коммерческую деятельность на неподконтрольной территории”, — отметила она.

Она также подчеркнула, что, если “Vodafone” и получит официальное разрешение на въезд на неподконтрольную территорию, компания не будет никого посылать туда без гарантий безопасности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Боевики “ДНР” не предоставили гарантий безопасности для восстановления мобильной связи — СЦКК

При этом она добавила, что проблему со связью в Донецкой области вынесли на переговоры Контактной группы в Минске.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ОБСЕ мониторит проведения ремонтных работ по восстановлению мобильной связи на Донбассе

По данным оператора, наиболее вероятной причиной отсутствия связи в Донецкой области является отсутствие электропитания.

“Луганский трафик пошел в полном объеме, донецкий — почему-то нет. То есть, это точно проблема, которая существует не с нашей стороны, не зависит от нас”, — сказала Рубан.

Как сообщал УНН, мобильный оператор “Vodafone Украина” возобновил связь на временно неконтролируемой территории Луганской области.

Источник: УНН
Теги: АТО, мобильная связь
Вернуться к списку
Подписывайтесь на наш Telegram-канал аудиновостей и слушайте новости УНН каждый час
Подписаться
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 Разработка сайта: Argentum IT Lab.